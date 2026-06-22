Siracusa

Uomo trovato morto in auto: cosa è successo

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Il silenzio di contrada Muragliemele, la campagna che separa Floridia da Siracusa, è stato spezzato da una scoperta che ha gelato chiunque si trovasse a passare di lì in queste ore: il corpo senza vita di un uomo di circa quarant’anni, ritrovato all’interno di un’auto ferma sul ciglio della strada. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, insospettiti da quella vettura immobile in un tratto isolato di campagna. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, però, per l’uomo non c’era già più nulla da fare: la corsa contro il tempo si è trasformata in una drammatica conferma.

Cosa sanno (per ora) gli investigatori

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Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, intervenuti per le prime verifiche sul veicolo, e i carabinieri, che hanno aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica e le cause del decesso.

Gli inquirenti, almeno per il momento, non si sbilanciano. Nessuna pista viene scartata, a partire dall’ipotesi più semplice: un malore improvviso che potrebbe aver colto l’uomo mentre era al volante o subito dopo aver fermato l’auto. Resta, però, un vero e proprio giallo da chiarire nei prossimi giorni.

Contrada Muragliemele si trova in una delle tante zone rurali che punteggiano il territorio tra Floridia e Siracusa, nel cuore del Val di Noto: un’area agricola fatta di campi coltivati, mandorli e oliveti, dove le contrade portano ancora i nomi assegnati secoli fa e dove il passaggio di auto, soprattutto nelle ore più tranquille della giornata, è tutt’altro che frequente.

L’autopsia che può sciogliere il giallo

A fare chiarezza sulle cause della morte sarà ora il medico legale, chiamato a eseguire l’ispezione cadaverica sul corpo dell’uomo. Si tratta di un passaggio fondamentale: dall’esame esterno e dai primi rilievi medico-legali si capirà se ci si trova di fronte a una morte naturale, a un malore improvviso oppure a una dinamica diversa, che richiederebbe ulteriori accertamenti.

Solo l’esito di questo esame potrà orientare in modo definitivo le indagini dei carabinieri, stabilendo se il caso si chiuderà come una tragica fatalità o se, invece, sarà necessario approfondire ulteriormente le circostanze del ritrovamento.

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