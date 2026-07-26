Incendio sulla A19 a Termini Imerese, traffico bloccato verso Catania

A causa di un incendio divampato in prossimità della carreggiata all’altezza dell’agglomerato industriale di Termini Imerese (PA), si registra traffico temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, lungo la carreggiata in direzione Catania. Circolazione regolare in direzione Palermo.
Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e consentire il ripristino della normale viabilità nel minor tempo possibile.
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