Cronaca

Vasto incendio sulle montagne del Palermitano, in corso le evacuazioni

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un vasto incendio è in corso sulle montagne che sovrastano Torretta, nel Palermitano, con evacuazioni già avviate nella zona interessata dalle fiamme.

La notizia è stata diffusa attraverso un post accompagnato da immagini e video, in cui si legge: «Bruciano le montagne sopra Torretta (PA), evacuazioni in corso». Le riprese mostrano il fronte del rogo che avanza sul territorio.

Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, mentre la situazione resta in evoluzione.

Non appena si avranno ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incendio e sull’esito delle operazioni di soccorso, l’articolo sarà aggiornato.

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