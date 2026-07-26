CronacaIn primo piano

Palermitano in fiamme: Termini Imerese, Torretta e Cerda nella morsa del fuoco

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una giornata di fuoco per la provincia di Palermo, dove un maxi incendio ha messo in ginocchio l’area industriale di Termini Imerese, mentre altri due roghi tengono impegnati i soccorritori a Torretta e lungo la SS 120, nei pressi di Cerda.

A Termini Imerese l’allarme è scattato verso le 10.30 in contrada Piraino, dove un incendio di sterpaglie, alimentato dal vento forte, si è rapidamente estteso fino a lambire diverse attività industriali della zona. Sul posto sono state impegnate oltre 10 squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui un mezzo antincendio aeroportuale giunto in rinforzo dall’aeroporto Falcone Borsellino. A supporto delle operazioni anche alcune squadre della Protezione Civile, incaricate del rifornimento idrico ai mezzi impegnati sul fronte del fuoco.

Non meno critica la situazione a Torretta, dove le fiamme hanno reso necessaria l’evacuazione temporanea di alcune abitazioni. Un terzo fronte d’incendio interessa inoltre la Statale 120, in prossimità di Cerda.

A complicare il lavoro dei soccorritori è ancora il vento, che rende particolarmente difficoltoso l’impiego dei mezzi aerei, elicotteri in primis, fondamentali per contenere la propagazione delle fiamme dall’alto.

Data la mole di interventi in corso contemporaneamente sul territorio provinciale, è stato necessario richiedere il supporto di squadre aggiuntive dei Vigili del Fuoco provenienti dalle province limitrofe di Messina ed Enna. La situazione resta in evoluzione e le operazioni di spegnimento proseguono su tutti i fronti.

Consigliati per te

  1. Schianto mortale in moto nella notte, perde la vita 30enne di Termini Imerese
  2. Termini Imerese, Terna completa il trasporto eccezionale dei trasformatori verso la stazione di conversione
  3. Crack, hashish e marijuana: bilancio dei controlli antidroga tra Bagheria, Corleone e Termini Imerese
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Vasto incendio sulle montagne del Palermitano, in corso le evacuazioni
Cronaca
Incendio sulla A19 a Termini Imerese, traffico bloccato verso Catania
Cronaca
Arriva la quarta ondata di calore in Sicilia
Meteo
Arrestato piromane seriale, è stato beccato ad appiccare incendio
Cronaca
San Vito Lo Capo, paura in mare: due giovani recuperati dalla Guardia Costiera a cento metri dalla riva
Cronaca