Palermitano in fiamme: Termini Imerese, Torretta e Cerda nella morsa del fuoco

Una giornata di fuoco per la provincia di Palermo, dove un maxi incendio ha messo in ginocchio l’area industriale di Termini Imerese, mentre altri due roghi tengono impegnati i soccorritori a Torretta e lungo la SS 120, nei pressi di Cerda.

A Termini Imerese l’allarme è scattato verso le 10.30 in contrada Piraino, dove un incendio di sterpaglie, alimentato dal vento forte, si è rapidamente estteso fino a lambire diverse attività industriali della zona. Sul posto sono state impegnate oltre 10 squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui un mezzo antincendio aeroportuale giunto in rinforzo dall’aeroporto Falcone Borsellino. A supporto delle operazioni anche alcune squadre della Protezione Civile, incaricate del rifornimento idrico ai mezzi impegnati sul fronte del fuoco.

Non meno critica la situazione a Torretta, dove le fiamme hanno reso necessaria l’evacuazione temporanea di alcune abitazioni. Un terzo fronte d’incendio interessa inoltre la Statale 120, in prossimità di Cerda.

A complicare il lavoro dei soccorritori è ancora il vento, che rende particolarmente difficoltoso l’impiego dei mezzi aerei, elicotteri in primis, fondamentali per contenere la propagazione delle fiamme dall’alto.

Data la mole di interventi in corso contemporaneamente sul territorio provinciale, è stato necessario richiedere il supporto di squadre aggiuntive dei Vigili del Fuoco provenienti dalle province limitrofe di Messina ed Enna. La situazione resta in evoluzione e le operazioni di spegnimento proseguono su tutti i fronti.