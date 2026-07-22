Cronaca

Monreale, il bosco di Casaboli in fiamme: rogo alimentato dallo scirocco a Pioppo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un vasto incendio sta interessando in queste ore il bosco di Casaboli, all’altezza di Portella Bianca, nella frazione monrealese di Pioppo. Le fiamme, alimentate dal vento di scirocco e dal caldo intenso di queste ore, si stanno propagando con rapidità su un’ampia porzione di area boschiva.

Corpo forestale e protezione civile sono già intervenuti sul posto, ma le operazioni risultano complicate dalla conformazione del territorio: la zona interessata dal rogo si trova in una porzione impervia e poco raggiungibile, elemento che sta rallentando il lavoro delle squadre a terra.

Per contenere efficacemente le fiamme sarà necessario il supporto dei mezzi aerei, il cui intervento potrà avvenire soltanto con il sorgere del sole, quando le condizioni di luce natural consentiranno alle squadre di operare in sicurezza. Fino ad allora la gestione dell’emergenza resterà affidata agli operatori a terra, impegnati a contenere l’avanzata del fuoco spinto dalle raffiche.

Non è la prima volta che il bosco di Casaboli finisce preda delle fiamme: l’area, purtroppo, perde ogni anno porzioni significative di vegetazione a causa di episodi che gli inquirenti non escludono possano avere matrice dolosa. Il combinato di vento forte e caldo estremo si conferma un’arma efficace nelle mani di chi appicca il fuoco, lasciando ancora una volta il territorio monrealese alle prese con un’emergenza che si ripete con preoccupante regolarità.

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