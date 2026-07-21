Cronaca

Scossa di terremoto in Sicilia settentrionale, epicentro in mare a 11 km di profondità

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Terremoti in Sicilia, scosse nel Belice e nel Canale di Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo locale (ML) 2.9 è stata registrata nella serata odierna al largo della costa nord-orientale della Sicilia, in provincia di Messina.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato alle 20:06 ora italiana (18:06 UTC), con epicentro localizzato in mare alle coordinate 38.1965 di latitudine e 15.1195 di longitudine, a una profondità di 11 chilometri.

L’evento sismico è stato rilevato e localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma.

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