Palermo, black out in centro: disagi per il caldo record

Black out in una vasta area del centro di Palermo. Con le temperature molto elevate nel capoluogo, i cavi sono stati messi a dura prova e si sono ripetuti i guasti.

“Dalle tredici e 30 nella zona di via Agrigento siamo rimasti senza elettricità – dice un residente – Sentiamo nella zona tutti gli allarmi che suonano nelle abitazioni e nei negozi rimasti per ore senza corrente elettrica”.

Il black out ha interessato la zona del centro, da piazza Castelnuovo fino ad ampie zone di via Libertà, via Veneto e via Sciuti. Alcuni supermercati hanno collegato gli impianti ai gruppi elettrogeni per mantenere accesi congelatori e frigoriferi. “Le alte temperature di questi giorni stanno creando non pochi problemi alla rete elettrica messa sotto pressione – dicono dall’Enel – I tecnici stanno lavorando ininterrottamente da giorni per garantire che il servizio non venga interrotto. Anche questa volta tra non molto la fornitura verrà ripristinata in tutte le zone che sono rimaste senza elettricità”. Nel corso della giornata Enel ha fatto il punto della situazione anche con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina.