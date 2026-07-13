Tragedia in Sicilia, muore tra le fiamme di un rogo appiccato da lui stesso

Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Marsala, in contrada Paolini, non lontano dall’ex cementificio. La tragedia si è consumata mentre l’area rurale era interessata da un rogo di sterpaglie.

Cosa sarebbe successo

Stando a una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo avrebbe appiccato personalmente le fiamme che poi gli sarebbero risultate fatali. L’incendio, partito nella zona di campagna, si sarebbe rapidamente trasformato in una trappola mortale per la vittima, le cui generalità non sono ancora state rese note.

I soccorsi e i rilievi

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia e al personale del 118, giunto per prestare soccorso. Le squadre stanno lavorando per definire con esattezza la dinamica dei fatti.

È atteso l’arrivo del medico legale, incaricato di condurre gli accertamenti necessari a stabilire con certezza le cause del decesso. Gli aggiornamenti seguiranno non appena disponibili.