Cronaca

Scossa di terremoto 3.3 in Sicilia settentrionale alle 5 di mattina

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
terremoto

Alle 5:00 di questa mattina un terremoto di magnitudo 3.3 ha interessato il Tirreno Meridionale, con epicentro nelle acque tra la costa nord della Sicilia e la Calabria tirrenica. A localizzarlo è stata la Sala Sismica INGV-Roma, che ha fissato le coordinate a 38.98° N, 15.30° E.

Il terremoto è stato localizzato a 268 chilometri di profondità.

Scosse di questo tipo nel Tirreno Meridionale sono legate alla subduzione della placca ionica sotto il margine calabro-siculo, un processo geologico attivo da milioni di anni che rende quest’area uno dei tratti di mare più sismici del Mediterraneo. Il monitoraggio dell’INGV prosegue in tempo reale.

 

Consigliati per te

  1. Scossa di terremoto in Sicilia settentrionale
  2. Scossa di terremoto al largo della Sicilia settentrionale
  3. Nuova forte scossa di terremoto, sisma di magnitudo 3.9 in Sicilia settentrionale
  4. Scossa di terremoto in Sicilia settentrionale
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Torna il maltempo in Sicilia, allerta meteo gialla
Allerta Meteo in Sicilia, arrivano i temporali, poi scoppia il caldo africano
Meteo
Taekwondo, 3 argenti e un bronzo per Balestrate e Trappeto all’Eolian Cup di Milazzo
Comunicati stampa
Blitz antimafia Palermo e l'ergastolano che guidava cosa nostra dal volontariato: i NOMI degli arrestati
Blitz antimafia Palermo e l’ergastolano che guidava cosa nostra dal volontariato: i NOMI degli arrestati
Cronaca In primo piano Palermo
Marsala, l’Associazione Antiracket assegna sette borse di studio con i risarcimenti ottenuti nei processi contro la mafia
Comunicati stampa
Schianto mortale in moto nella notte, perde la vita 30enne di Termini Imerese
Cronaca