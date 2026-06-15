Scossa di terremoto 3.3 in Sicilia settentrionale alle 5 di mattina

Alle 5:00 di questa mattina un terremoto di magnitudo 3.3 ha interessato il Tirreno Meridionale, con epicentro nelle acque tra la costa nord della Sicilia e la Calabria tirrenica. A localizzarlo è stata la Sala Sismica INGV-Roma, che ha fissato le coordinate a 38.98° N, 15.30° E.

Il terremoto è stato localizzato a 268 chilometri di profondità.

Scosse di questo tipo nel Tirreno Meridionale sono legate alla subduzione della placca ionica sotto il margine calabro-siculo, un processo geologico attivo da milioni di anni che rende quest’area uno dei tratti di mare più sismici del Mediterraneo. Il monitoraggio dell’INGV prosegue in tempo reale.