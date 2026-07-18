Sicilia rovente fino a 47°C: arriva una “tregua” e il calo delle temperature

Caldo record in Sicilia: nella giornata di oggi, sabato 18 luglio, il termometro potrebbe toccare punte di +46°C, con picchi localizzati fino a +47°C tra la Piana di Catania e il basso nisseno. Una vera e propria morsa africana che non risparmia gran parte dell’isola.

Le zone più colpite sono l’interno trapanese, l’agrigentino, l’entroterra palermitano e le aree comprese tra nisseno ed ennese, oltre al siracusano e al ragusano, dove i valori si spingeranno fino a +45°C. Sull’entroterra in generale il caldo oscillerà comunque tra i +36°C e i +42°C.

Chi vive lungo le coste, in particolare nel palermitano, avrà temperature leggermente più contenute, ma dal pomeriggio l’aumento dell’umidità renderà il caldo ugualmente opprimente e difficile da sopportare.

Bollino rosso in 16 città, Palermo tra le più a rischio

Il bollettino del ministero della Salute conferma per oggi il livello massimo di allerta – il cosiddetto bollino rosso – in 16 città italiane: Bologna, Brescia, Civitavecchia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Domani la situazione migliorerà leggermente, con le città in massima allerta che scenderanno a 14: Bari e Napoli passeranno da arancione a rosso, mentre Bologna, Brescia, Milano e Torino vedranno un miglioramento dal rosso al giallo.

Le raccomandazioni restano quelle di sempre ma non vanno sottovalutate: idratarsi costantemente con acqua, evitare gli alcolici e non esporsi al sole diretto nelle ore centrali della giornata.

Quando finirà l’emergenza caldo

Dopo 30 giorni consecutivi di temperature sopra la media, la tregua è vicina. Secondo le previsioni, la prossima settimana segnerà la fine di questa lunga fase di caldo anomalo, con un calo termico di almeno cinque gradi da Nord a Sud.

A determinare il cambiamento sarà lo scontro tra l’anticiclone africano e una saccatura artica di origine norvegese, che porterà anche il rischio di forti temporali nelle zone di transito tra le due masse d’aria. Le temperature massime torneranno su valori più normali, tra i 30 e i 33°C.

Prima di allora, però, la Sicilia dovrà fare i conti con un ultimo weekend da bollino rosso: anche domenica 19 luglio il sole dominerà sull’isola con caldo “eccezionale”, mentre il calo delle temperature nelle regioni meridionali è atteso non prima di mercoledì 22, quando il termometro dovrebbe scendere di circa 5-6 gradi.