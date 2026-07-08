Meteo Sicilia, in arrivo un’ondata di caldo: temperature fino a 40°C nel weekend

Una nuova ondata di calore proveniente dall’Europa occidentale interesserà anche la Sicilia nei prossimi giorni, con un possibile aumento delle temperature che potrebbe protrarsi a lungo. Per il momento, però, l’isola resta ai margini rispetto alle zone più colpite dal fenomeno.
L’anticiclone risulta infatti disteso tra Spagna e Regno Unito, coinvolgendo soprattutto l’Italia centro-settentrionale, dove si registreranno le anomalie termiche più marcate. Gli effetti sulla Sicilia inizieranno a farsi sentire in maniera più netta a partire da giovedì 9 luglio.
Una depressione presente sull’Atlantico spingerà la massa d’aria calda subtropicale verso est, avvicinando il cuore dell’avvezione calda alla nostra isola, con valori a 850 hPa che potrebbero raggiungere i +21-23°C. Il flusso più intenso dovrebbe comunque mantenersi più a occidente. Le temperature torneranno sopra la media stagionale e il caldo si farà più intenso, in particolare durante il weekend, con effetti più marcati nelle zone interne, dove la soglia dei 40°C diventerà probabile in diverse aree.
Più incerta l’evoluzione della prossima settimana: gli scenari modellistici concordano su una fase calda prolungata, ma non è ancora chiaro se il flusso proveniente dal Nord Africa continuerà a espandersi verso l’Italia oppure se tenderà a rinforzarsi nuovamente sull’Europa occidentale. Gli esperti invitano quindi a considerare per ora solo la tendenza dei prossimi giorni, caratterizzata da una graduale intensificazione del caldo di origine subtropicale, monitorando passo dopo passo gli sviluppi della situazione.
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