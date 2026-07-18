Cronaca

Incendio boschivo allo Zen, sorpreso un 49enne con l’accendino in mano

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei reati ambientali e dei roghi che minacciano le aree verdi urbane.

​In questo contesto, i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo un cittadino palermitano 49enne, ritenuto responsabile del reato di incendio boschivo.

​Durante un servizio di pattugliamento e controllo del territorio nel quartiere Zen, l’equipaggio dell’Arma ha notato l’uomo all’interno dell’area verde situata di fronte a via Gino Zappa e via Luigi Einaudi. L’indagato è stato sorpreso mentre era intento ad appiccare alcuni focolai, utilizzando un pezzo di cartone come innesco per dare fuoco alle sterpaglie.

I militari intervenuti immediatamente sono riusciti a bloccare l’uomo in flagranza di reato. A seguito di perquisizione, il quarantanovenne è stato trovato in possesso di un accendino, utilizzato per avviare le fiamme, che è stato prontamente sequestrato.

​Per domare i focolai e mettere in sicurezza l’intera area prima che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento tempestivamente il principio di incendio

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