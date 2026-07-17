Cronaca

Bambina di tre mesi in pericolo di vita, corsa contro il tempo dell’Aeronautica da Catania a Roma

di Redazione Web
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Un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente di una bambina di tre mesi, in imminente pericolo di vita, trasferita da Catania, dove la piccola era ricoverata al «G. Rodolico-San Marco», all’aeroporto di Roma Ciampino per poi essere trasportata in autoambulanza al Policlinico Universitario «A. Gemelli» di Roma. Durante il volo la bambina è stata assistita da un’équipe sanitaria composta da un medico e un infermiere ed è stata accompagnata dai genitori.

L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente allertato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che garantisce il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

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