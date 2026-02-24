Cronaca

Arriva il caldo e scoppia il primo incendio boschivo nel Palermitano, attivato il Canadair

di Gaetano Ferraro
lettura in 1 minuti

Basta una giornata di sole per riaprire scenari che la Sicilia sperava di aver lasciato ai mesi estivi. Nella giornata di ieri, 23 febbraio 2026, un incendio boschivo ha colpito duramente il territorio di Montelepre, in provincia di Palermo.

Il rogo nella frazione di Sagana

Le fiamme hanno interessato diverse aree di vegetazione, concentrandosi con particolare violenza nella zona di Sagana. Si tratta di una frazione già duramente colpita in passato da roghi di vasta entità, un dettaglio che ha alzato immediatamente il livello di allerta tra i residenti e le autorità.

I soccorsi e l’intervento aereo

Per contenere l’avanzata del fuoco e mettere in sicurezza l’area, è stato necessario un intervento massiccio.  Squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato sul fronte principale. La Protezione Civile locale è intervenuta per supportare le operazioni di terra. L’intervento dei Canadair si è reso indispensabile per effettuare lanci d’acqua mirati e spegnere i focolai più impervi.

Le operazioni si sono concentrate nel tentativo di limitare i danni a un ecosistema già fragile, cercando di chiudere il fronte prima che il vento potesse complicare ulteriormente la situazione.

diGaetano Ferraro
Giornalista pubblicista, direttore responsabile di DirettaSicilia.it e Monrealelive.it. Collaboratore di varie testate, tra cui BlogSicilia.it, SiciliaFan.it e donnaclick.it
Nessun commento

