Palermo, rissa finisce nel sangue: 20enne accoltellato al fianco

Notte di tensione al pronto soccorso del Buccheri La Ferla di Palermo, dove un ragazzo di 20 anni è arrivato con una ferita da taglio al fianco destro dopo essere rimasto coinvolto in una rissa. Sul posto è dovuta intervenire una seconda pattuglia della polizia per riportare la calma tra i familiari del giovane, esasperati e in escandescenza.

A dare l’allarme sono stati i sanitari del pronto soccorso, che dopo aver medicato il ferito hanno contattato le forze dell’ordine. Gli agenti stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità di chi ha colpito il ragazzo con l’arma da taglio, così come al movente che ha scatenato lo scontro.

La situazione si è complicata quando alcuni parenti del 20enne, giunti in ospedale in evidente stato di agitazione, hanno creato momenti di tensione nell’area dedicata alle emergenze, rendendo necessario l’intervento di ulteriori agenti per riportare l’ordine.

Al momento restano da chiarire sia le cause del litigio degenerato in violenza sia l’identità dell’aggressore, sulla cui ricerca la polizia sta concentrando le indagini.