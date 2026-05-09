Sei colpi di pistola, cinque in testa: Placido Barrile ucciso in auto al Cep

Placido Barrile, 34 anni, è stato ucciso nel pomeriggio di sabato 9 maggio al Cep di Palermo. L’uomo si trovava a bordo della sua Smart in via Paladini, nei pressi della delegazione comunale, quando è stato raggiunto da sei colpi di arma da fuoco, cinque dei quali alla testa. L’agguato è avvenuto intorno alle 19.

A dare l’allarme è stato il fratello della vittima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno transennato l’area. La sezione investigazioni scientifiche dell’Arma sta effettuando i rilievi.

Barrile era pregiudicato. Nel 2014 era finito ai domiciliari per una rapina violenta in via Arrigo Boito, vicino via Notarbartolo: insieme a un complice aveva aggredito un uomo nel tentativo di derubarlo di un borsello e di una catena d’oro. Nel 2016 i domiciliari si erano trasformati in carcere dopo che era stato sorpreso a spacciare dalla propria abitazione.