Cronaca

Allarme caldo rosso in Sicilia per sabato 18 luglio

di Redazione Web
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Rischio incendi alto (allarme rosso) domani in tutte le provincie siciliane. Lo dice la protezione civile regionale nell’avviso per rischio incendi e ondate di calore dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

Per Palermo sono previsti, domani, allerta rossa e pericolosità alta per quanto riguarda il rischio roghi, e il livello 3 (colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con temperature massime percepite di 39 gradi centigradi.

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