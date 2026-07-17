Allarme caldo rosso in Sicilia per sabato 18 luglio

Rischio incendi alto (allarme rosso) domani in tutte le provincie siciliane. Lo dice la protezione civile regionale nell’avviso per rischio incendi e ondate di calore dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

Per Palermo sono previsti, domani, allerta rossa e pericolosità alta per quanto riguarda il rischio roghi, e il livello 3 (colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con temperature massime percepite di 39 gradi centigradi.