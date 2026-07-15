Incidente tra Floridia e Solarino: morto un 16enne, due feriti

Ha appena 16 anni il ragazzo morto nella notte lungo la strada che collega Floridia e Solarino, teatro di uno scontro tra una moto e uno scooter che ha lasciato altri due giovani feriti.

Il violento impatto si è consumato intorno alle 2 di notte, in circostanze che gli inquirenti stanno ancora ricostruendo. Sul posto, giunti a pochi minuti dallo schianto, i soccorritori hanno dovuto fare i conti con una scena drammatica.

Inutili i tentativi di rianimazione

Per il sedicenne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi, e ogni sforzo dei sanitari per salvargli la vita si è infranto contro la violenza dello scontro. Gli altri due giovani coinvolti, feriti ma fuori pericolo, sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie.

Le indagini dei Carabinieri

Insieme al personale del 118, sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine. A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica sono i Carabinieri, chiamati a chiarire cosa abbia provocato lo scontro frontale tra i due mezzi.

Il territorio siracusano, negli ultimi mesi, ha già dovuto fare i conti con diversi episodi analoghi lungo le proprie strade. Un’emergenza silenziosa che continua a mietere vittime soprattutto tra i più giovani, e che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle arterie di collegamento tra i centri della provincia.