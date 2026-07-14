Cronaca

Si schianta contro un palo in via Libertà, uomo gravissimo a Palermo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Palermo – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Libertà, dove un motociclista è rimasto coinvolto in un violento impatto con un’auto. Il centauro, soccorso in condizioni critiche, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

Lo scontro si è verificato poco dopo le 17, quando una moto Kawasaki e un’utilitaria Dongfeng sono entrate in collisione all’altezza del marciapiede. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista sarebbe stato impegnato in una manovra di sorpasso proprio nel momento in cui i due veicoli si sono affiancati, causando l’impatto.

A seguito dello scontro, il conducente della moto ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro i dissuasori che delimitano il marciapiede. Le conseguenze per il giovane sono state pesanti.

I soccorsi e le condizioni del ferito

Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118, il cui equipaggio sanitario ha dovuto praticare manovre rianimatorie sul centauro prima di procedere con l’intubazione. Le sue condizioni, giudicate molto serie, hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso di Villa Sofia con il massimo livello di gravità.

Viabilità e indagini in corso

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione lungo via Libertà è stata temporaneamente ridotta a una sola corsia, grazie all’intervento degli operatori della ditta Interventa incaricati della gestione del traffico.

Sul posto è intervenuta anche la squadra infortunistica della Polizia Municipale, che avrà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità dei due conducenti coinvolti.

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