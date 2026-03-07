Cronaca

Drammatico incidente tra Suv e camion sulla statale 122: un morto e due feriti

Un incidente mortale si è verificato lungo la strada statale 122, nel territorio di Canicattì. A perdere la vita è stato Vincenzo Vigna, 75 anni. Il violento scontro, che ha coinvolto un camion adibito al trasporto di cavalli e un Suv, ha causato il ferimento di altre due persone.

Una di esse, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, mentre l’altra è stata ricoverata presso il Barone Lombardo di Canicattì. L’impatto si è verificato nelle vicinanze di un distributore di carburante nella zona nord della città, per cause ancora al vaglio della polizia stradale.

