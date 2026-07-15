Meteo Sicilia, in arrivo l’anticiclone africano: picchi di 45°C nel weekend

La Sicilia si prepara ad affrontare quella che si preannuncia come l’ondata di calore più intensa dell’estate, con temperature che nelle zone interne potranno superare diffusamente i +40°C già a partire da oggi.

A muovere questa impennata termica è l’anticiclone subtropicale che nei giorni scorsi aveva tenuto sotto scacco Spagna e Francia, e che ora sta lentamente scivolando verso est, spinto da un’ampia area di bassa pressione posizionata a ovest della Penisola Iberica.

Perché farà così caldo

Il meccanismo che sta per abbattersi sull’isola combina più fattori: masse d’aria di origine sahariana, la compressione dell’aria in quota tipica delle fasi anticicloniche estive e il forte soleggiamento di metà luglio. Il risultato è un aumento generalizzato delle temperature, particolarmente marcato nelle aree interne dell’isola.

Mercoledì 15 luglio: si parte con il caldo intenso

Nella giornata di oggi le temperature saliranno decisamente su gran parte della Sicilia. Sulle coste il mare continuerà a garantire un minimo di sollievo, con le massime che si attesteranno generalmente tra +30°C e +36°C.

Potrebbe fare eccezione il litorale agrigentino, dove venti roventi potrebbero spingere i termometri fino a 40 gradi, anche se su questo fronte i modelli meteorologici non sono ancora concordi.

Nelle zone interne, invece, il caldo si farà sentire con tutta la sua forza: negli entroterra di Agrigentino, Nisseno, Catanese e Siracusano si toccheranno diffusamente i +40/+42°C, con punte che nell’ennese potranno arrivare fino a +43°C.

Giovedì, nessuna tregua in vista

Il copione non cambierà nella giornata di giovedì. Sulle coste si registreranno valori tra +31°C e +37°C, mentre le aree interne confermeranno il trend con massime comprese tra +41°C e +43°C.

A pesare ulteriormente sarà il caldo che non mollerà la presa neppure di sera: nei centri urbani le temperature fatiche ranno a scendere, restando vicine ai +30°C anche nelle ore serali, con conseguenze dirette sul riposo notturno.

Weekend, il possibile picco dell’ondata di calore

Tra venerdì e il fine settimana l’asse anticiclonico proseguirà la sua traslazione verso est, e proprio in questa fase potrebbe concentrarsi il momento più critico dell’ondata di calore. Non si escludono valori che potrebbero superare la soglia dei +45°C, anche se sull’evoluzione di questi giorni sarà necessario un aggiornamento più ravvicinato.