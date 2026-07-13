Politica

Meloni a Palermo invoca l’uso dell’esercito

di Redazione Web
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“Le raffiche di kalashnikov, le taniche di benzina e le intimidazioni sono immagini che non vedevamo da tempo ma che non siamo disposti a tollerare. Chi pensa di riportare Palermo indietro troverà uno Stato determinato che reagisce e colpisce”. Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a Palermo. “Questo comitato – ha aggiunto la premier – dovrà trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni operative per avviare un’operazione straordinaria di controllo e presidio fisso del territorio forse anche con il coinvolgimento dei militari e dell’Esercito”.

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