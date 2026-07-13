Cronaca

Dramma in mare, ritrovato il corpo dell’uomo disperso in mare da una settimana

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

GELA (CALTANISSETTA) – È stato rinvenuto in mare, a Gela, in provincia di Caltanissetta, il corpo del sessantenne Anselmo Perna, disperso dalla scorsa settimana, quando era uscito al largo con la sua canoa. Da allora, non aveva più fatto rientro.

Le ricerche sono continuate per giorni, coordinate dai militari della capitaneria di porto, con il supporto di mezzi, anche aerei, di tutte le forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La prefettura di Caltanissetta ha diretto le attività. Al porto rifugio di Gela è stato allestito il punto per accogliere la salma.

Consigliati per te

  1. Tre perturbazioni in fila: la Sicilia si prepara a una settimana di pioggia, vento e mari in burrasca
  2. Palermo, tabaccheria in fiamme vicino al Buccheri La Ferla: è la terza intimidazione in una settimana
  3. Giornata del Made in Italy, la Regione Siciliana lancia una settimana di eventi in tutta l’Isola
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermitano muore durante la pesca in apnea: inutili i soccorsi
Cronaca
Lite tra ex finisce in violenza, lui la afferra per le braccia, i presenti chiamano la polizia e scappa
Cronaca
Palermitano picchia guardia giurata nella sede di Amap a Palermo, in ospedale
Cronaca
Meloni a Palermo invoca l’uso dell’esercito
Politica
Tragedia in Sicilia, muore tra le fiamme di un rogo appiccato da lui stesso
Cronaca