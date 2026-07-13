Dramma in mare, ritrovato il corpo dell’uomo disperso in mare da una settimana

GELA (CALTANISSETTA) – È stato rinvenuto in mare, a Gela, in provincia di Caltanissetta, il corpo del sessantenne Anselmo Perna, disperso dalla scorsa settimana, quando era uscito al largo con la sua canoa. Da allora, non aveva più fatto rientro.

Le ricerche sono continuate per giorni, coordinate dai militari della capitaneria di porto, con il supporto di mezzi, anche aerei, di tutte le forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La prefettura di Caltanissetta ha diretto le attività. Al porto rifugio di Gela è stato allestito il punto per accogliere la salma.