Palermitano muore durante la pesca in apnea: inutili i soccorsi

Un uomo di 50 anni, originario di Palermo, è morto durante una battuta di pesca subacquea in apnea nel tratto di mare di fronte a Punta Barone, a Salina, nelle Isole Eolie.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, presenti sul posto, che hanno tentato invano di soccorrerlo prima di contattare il 118. Per il cinquantenne, però, non c’è stato nulla da fare.

Il trasferimento della salma a Lipari

Il corpo è stato quindi trasportato a Lipari a bordo di una motovedetta e successivamente trasferito all’obitorio del cimitero centrale, dove restano da chiarire modalità e cause del decesso.

Un’ulteriore tragedia del mare che riporta l’attenzione sui rischi della pesca in apnea, una pratica che in Sicilia conta ogni anno diversi episodi simili.

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