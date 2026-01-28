Politica

Meloni in Sicilia sorvola le zone colpite dal ciclone e Niscemi

La presidente del consiglio Giorgia Meloni sta eseguendo, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia.

La premier, secondo quanto apprende l’ANSA, è arrivata in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano.

Il premier Giorgia Meloni anche a Niscemi, città colpita dalla frana. Non c’è stato nessun annuncio ufficiale ma il premier è in città per fare il punto della situazione, insieme all’amministrazione comunale e a tutte le autorità di protezione civile.

