Cronaca

Lite tra ex finisce in violenza, lui la afferra per le braccia, i presenti chiamano la polizia e scappa

di Redazione Web
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Una relazione diventata complicata, una separazione turbolenta e un incontro, l’ultimo fra due ormai ex compagni, sfociato in violenza contenuta da residenti e polizia. È accaduto nei giorni scorsi in una via nella zona di piazza Indipendenza, dove le volanti sono intervenute su richiesta di alcune persone che avevano notato una coppia litigare in strada. All’arrivo delle pattuglie sia l’uomo che la donna sono fuggiti, ma lui, un cinquantenne, è stato fermato su uno scooter e ora risulta indagato. In attesa di chiarire i contorni della vicenda sono state attivate le procedure previste per i casi di “codice rosso”.

L’intervento degli agenti è stato sollecitato da alcuni residenti che, assistendo alla scena, chi dalla strada e chi dal balcone, non hanno voltato lo sguardo altrove. Agli operatori del 112 hanno riferito di un’accesa discussione fra una donna e un uomo. Quest’ultimo, dopo uno scambio di parole, avrebbe strattonato l’ex afferrandola per le braccia. I poliziotti, dopo aver ascoltato entrambi, hanno segnalato l’episodio in Procura per le valutazioni del caso. La donna, nonostante l’accaduto, ha preferito non recarsi in ospedale per accertamenti, riservandosi di sporgere denuncia in un secondo momento.

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