Meloni arrivata in Sicilia nei territori distrutti da ciclone e a Niscemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio.
Intanto le previsioni meteo avvertono di un nuovo ciclone in arrivo: piogge, vento e neve in alta quota si abbatteranno su 11 regioni, compresa la Sicilia
