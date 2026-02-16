Politica

Meloni arrivata in Sicilia nei territori distrutti da ciclone e a Niscemi

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio.

Intanto le previsioni meteo avvertono di un nuovo ciclone in arrivo: piogge, vento e neve in alta quota si abbatteranno su 11 regioni, compresa la Sicilia

