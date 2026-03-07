Palermo, tabaccheria in fiamme vicino al Buccheri La Ferla: è la terza intimidazione in una settimana

Nuova intimidazione nella zona orientale di Palermo: nella notte un negozio di tabacchi in via Messina Marine, nelle vicinanze dell’ospedale Buccheri La Ferla, è stato distrutto da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e avviato gli accertamenti per stabilirne l’origine. L’ipotesi dolosa non è esclusa.

In meno di una settimana, nella stessa area, erano già stati dati alle fiamme il parcheggio di un commerciante che aveva denunciato il pizzo e l’escavatore di un’impresa impegnata nei lavori all’impianto fognante. Sempre nella notte appena trascorsa, un’auto è andata a fuoco anche in via Quarto dei Mille.