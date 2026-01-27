Tre perturbazioni in fila: la Sicilia si prepara a una settimana di pioggia, vento e mari in burrasca

La Sicilia si prepara a nuovi giorni movimentati sul fronte meteo. L’Europa è entrata in una fase di intensa circolazione atlantica: un treno di perturbazioni in arrivo dall’Oceano, alimentato dalla depressione islandese, attraverserà il Mediterraneo portando piogge, venti forti e mari agitati. Non si tratta di un singolo peggioramento, ma di almeno tre distinti impulsi perturbati che si susseguiranno da mercoledì fino al weekend.

Mercoledì 28 gennaio sarà la giornata di avvicinamento. Un primo nucleo instabile transiterà rapidamente nelle ore mattutine, portando qualche pioggia sparsa seguita da rapide schiarite. Nulla di particolarmente intenso, ma attenzione al vento di Libeccio: le raffiche potrebbero superare i 60-70 km/h nelle zone più esposte del Palermitano e del Trapanese. Le temperature resteranno miti, in un contesto ancora influenzato da correnti subtropicali.

Il vero cambio di passo arriverà nella notte tra mercoledì e giovedì. Un minimo depressionario si approfondirà rapidamente sul Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, raggiungendo valori di pressione piuttosto bassi (fino a 990 hPa). Sarà questa la fase più intensa della settimana: piogge da moderate a forti colpiranno soprattutto i settori meridionali e centro-occidentali dell’Isola, con possibili temporali. La neve resterà confinata oltre i 1800 metri, complice l’aria ancora relativamente mite che precederà il fronte.

Ma il protagonista assoluto di giovedì sarà il vento. Con la rotazione delle correnti da Ponente e Maestrale, le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca, superando i 70-80 km/h lungo le coste tirreniche e occidentali. I mari ne risentiranno pesantemente: già molto mossi mercoledì, diventeranno agitati o molto agitati sul Tirreno occidentale e sul Canale di Sicilia. Chi deve viaggiare in traghetto è avvisato.

Ma non è finita qui. Da venerdì in poi, altri impulsi perturbati sono in coda sull’Atlantico. Il weekend potrebbe riservare un passaggio più freddo e incisivo, con la possibilità di nevicate più diffuse sui rilievi principali, dalle Madonie ai Nebrodi fino all’Etna. Si tratta ancora di una tendenza da confermare nei dettagli, ma il segnale è chiaro: l’inverno non molla la presa.

Le temperature oscilleranno seguendo il ritmo delle perturbazioni: in aumento nelle fasi prefrontali con venti da sud, in calo dopo ogni passaggio perturbato con l’arrivo del Maestrale. Nessuna ondata di gelo all’orizzonte, ma un clima tipicamente invernale che accompagnerà i siciliani per tutta la settimana.

La Sicilia orientale, per una volta, resterà più ai margini di questa fase perturbata, mentre saranno i versanti occidentali e meridionali a fare i conti con i maggiori disagi. La raccomandazione resta sempre la stessa: prudenza negli spostamenti, attenzione alle raffiche di vento e occhio agli aggiornamenti della Protezione Civile.