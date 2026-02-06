Cronaca

Drammatico incidente in via Crispi a Palermo, scontro tra bici e motrice: morto un uomo

di Redazione Web
Il bilancio delle vittime sulle strade di Palermo si aggrava ancora. Nel corso della giornata, un drammatico incidente in via Francesco Crispi è costato la vita a un uomo di 55 anni, Antonino Incorvaia.

La vittima stava percorrendo l’arteria stradale a bordo della sua bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata colpita con violenza da una motrice.

L’impatto è stato fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo manovre di rianimazione sul posto, per il cinquantacinquenne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi di rito e per gestire la viabilità, pesantemente rallentata.

Spetterà ora agli inquirenti ricostruire l’esatta dinamica del tragico scontro che ha trasformato una normale giornata di circolazione in una tragedia cittadina.

