Da un frantoio di Monreale l’olio biologico migliore del mondo

Duecentotredici chilometri quadrati di terra fanno rima con l’eccellenza assoluta. È di Monreale, in provincia di Palermo, l’azienda che produce il miglior olio biologico del pianeta.

Miceli & Sensat ha ottenuto un doppio primato nel ranking internazionale World’s Best Olive Oils (WBOO) 2025/26, uno dei riferimenti più autorevoli per la qualità dell’olio d’oliva a livello mondiale. Il frantoio siciliano è stato incoronato miglior frantoio biologico del mondo con 730 punti, mentre il suo olio extravergine “Unico” ha conquistato il titolo di miglior olio biologico assoluto con 365 punti.

Un risultato che proietta la realtà monrealese ai vertici della classifica generale, non solo di quella riservata al biologico.

Due tradizioni olivicole unite in un solo progetto

Dietro il successo c’è l’incontro tra due storie familiari lontane geograficamente ma vicine per vocazione. Paolo Miceli appartiene alla sesta generazione di una famiglia di agricoltori tra Sicilia e Toscana. Sergio Sensat discende invece da una dinastia spagnola dell’olivicoltura, quella fondata da Gerardo Sensat nella seconda metà dell’Ottocento.

La scelta agronomica alla base del progetto è tanto semplice quanto efficace: innestare varietà iberiche come picual e arbequina sull’ogliastro selvatico siciliano. L’operazione avviene nei 115 ettari di uliveto biologico che l’azienda coltiva nei pressi del lago Garcia.

A rendere possibile questo livello di qualità concorre anche la tecnologia. Il frantoio lavora le olive entro due ore dalla raccolta, con estrazione a freddo tra i 22 e i 25 gradi, un processo che permette di conservare aromi e polifenoli. In campo, l’azienda utilizza sistemi di sub-irrigazione a goccia interrata per ottimizzare l’apporto idrico.

“Vedere il nostro frantoio e Unico sul podio del ranking Wboo è la risposta più bella ai sacrifici fatti”, ha commentato Paolo Miceli. Per Sergio Sensat, invece, “i premi confermano la validità di un modello che unisce osservazione, ricerca e rispetto del territorio”.

Il riconoscimento internazionale arriva dopo che l’olio “Unico” era già stato premiato come olio dell’anno 2026 dal concorso europeo “Il Magnifico – Best European Extra Quality Olive Oil Award”, a conferma di un percorso di crescita che sembra destinato a proseguire.