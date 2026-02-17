Drammatico incidente in moto, morto un giovane di 27 anni

Un motociclista di Gela, Fabio Toscano, 27 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo un tratto del lungomare. Il giovane avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto, rovinando sull’asfalto.
Tra i primi a soccorrerlo, tentando di rianimarlo con un massaggio cardiaco, il sindaco Terenziano Di Stefano, che si trovava nella zona per un sopralluogo. Il trasporto d’urgenza in ospedale non è bastato a salvargli la vita.
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia