Incidente in via Libertà, scontro tra auto dei carabinieri e bici: un uomo al Civico

Un grave sinistro stradale si è verificato nel cuore di Palermo poco prima delle 19:00 di oggi. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto dell’Arma dei Carabinieri e una bicicletta si sono scontrate lungo l’asse di via Libertà, nel tratto compreso tra l’incrocio di via Siracusa e la bretella di via Mazzini, a pochi passi da piazza Politeama.

L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ciclista d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale. Questi ultimi si sono occupati di gestire la viabilità e di effettuare i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire le responsabilità.