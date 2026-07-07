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A Trappeto un’estate di cultura tra libri, musica e teatro. Al via “di libri e pensieri”

La rassegna letteraria “di libri e pensieri” affronta il tema "Eroi e antieroi" e porta nel borgo antico autori, giornalisti, artisti e spettacoli in 10 tappe.
di Redazione Web
lettura in 5 minuti

Dal 9 luglio al 9 agosto Trappeto tornerà a trasformarsi in un luogo di incontro, dialogo e scoperta. Un mese in cui libri, parole e persone condivideranno la stessa piazza, dando vita a un percorso che attraversa generi, linguaggi e prospettive diverse. Il filo conduttore dell’edizione della rassegna letteraria “di libri e pensieri” sarà “Eroi e antieroi”: un tema che accompagnerà ogni appuntamento, invitando a riflettere su figure straordinarie e imperfette, sul coraggio, sulle contraddizioni e sulle storie che continuano a interrogare il nostro presente.

Ad animare la rassegna saranno autrici e autori provenienti da esperienze e percorsi differenti, insieme a giornalisti, artisti e protagonisti del panorama culturale contemporaneo. Ogni serata offrirà uno sguardo diverso: presentazioni di libri, talk, spettacoli teatrali e momenti musicali si alterneranno per costruire un programma ricco, aperto e multidisciplinare.
Una piazza e un borgo che tornano a vivere attraverso le parole, offrendo un’occasione per confrontarsi, ascoltare idee diverse e riconoscersi come comunità. La rassegna, patrocinata da ARS, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Trappeto e Centro per il libro e la lettura, porta nel cuore del borgo autori e voci significative del panorama culturale italiano, attraversando generi e linguaggi differenti ma mantenendo un’unica traiettoria: raccontare il presente attraverso figure laterali, destini irregolari, personaggi pubblici e privati che incarnano il conflitto tra vocazione, limite, responsabilità e fallimento.

Tra gli appuntamenti in cartellone, spazio al talk teatrale “Futuriamo” di Alessandro Cacciato, che aprirà la rassegna il 9 luglio con una riflessione scenica sul rapporto tra futuro, educazione e tecnologia. Il 10 luglio sarà la volta di Gaspare Grammatico con “La mentalità del granchio” e di Corrado De Rosa con “Totò Schillaci. Non ero previsto”, titolo che dialoga con forza con il tema dell’edizione: l’eroe popolare, inatteso, nato fuori dai pronostici.

L’11 luglio saranno protagonisti Giuliana Zeppegno con “L’indignata” e Orazio Labbate con “Chianafera”. Il 12 luglio la rassegna ospiterà Gery Palazzotto con “Palermo Requiem” e lo spettacolo musicale sperimentale “Electro_Mediterraneo” dell’artista Libero Reina, che mette in relazione Sicilia e cultura araba.
La seconda settimana si aprirà il 17 luglio con Lucio Luca, autore de “L’ultima spiaggia”, libro che riporta alla luce la strage dimenticata di Alcamo Marina, e con Libera Dolci, che presenterà “Vincenzina, mi chiamo Vincenzina”, tributo a Vincenzina Mangano, compagna di Danilo Dolci.

Il 18 luglio saliranno sul palco Giacinto Pipitone con “Il tempo del Senna”, una storia vera ricostruita attraverso documenti originali che rende omaggio alle origini italiane del pilota più iconico della storia, e Giusy Sciacca con “Virità femminile singolare-plurale”. La serata ospiterà anche la proiezione del film “XP130: Il canto frammentato”, alla presenza del regista Max Standford.

Il 19 luglio spazio all’inchiesta giornalistica con Alex Corlazzoli e il volume “La pubblica (d)istruzione”, con la partecipazione dell’onorevole Valentina Chinnici. Al centro dell’incontro il tema dell’istruzione come nodo politico e culturale: educare e formare cittadini capaci di pensiero critico.
La rassegna riprenderà il 7 agosto con Antonio Ferrante e “Perché non vinciamo mai”, un’analisi semiseria su un partito, il PD, mai davvero partito. Con Gianluca Serra si parlerà di “Brutta copia. Diario di una vacanza al fronte”, vincitore del Premio Tralerighe Storia. A seguire, dj set in selezione vinile di 4RaroSound DJ, tra anni Ottanta, Novanta, Duemila, rap e hip hop, a cura di Carmelo Quartararo.

L’8 agosto Stefano Tamiazzo presenterà “L’ergastolo di Santo Stefano. Fine pena mai”, graphic novel di successo nel tratto duro e riconoscibile di uno dei fumettisti più importanti del panorama italiano. Il 9 agosto chiuderanno la rassegna Eleonora Caruso con “Backroom” e Dario Cascio, in arte The Sicilian Wanderer, con “Na varcuzza smenzu u mari”, cunto dedicato alla storia della Nuova Iside.

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