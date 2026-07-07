Scovati e multati 2000 palermitani sporcaccioni in 10 giorni con le fototrappole

Bastano dieci giorni e trenta occhi elettronici per scoprire duemila episodi di abbandono illecito di rifiuti a Palermo. È il bilancio della riattivazione delle fototrappole da parte della Polizia Municipale, con altri cento dispositivi in arrivo a breve grazie a Rap.

Dei quasi 2.000 episodi registrati, 1.324 sono già stati accertati dagli uffici competenti: i relativi verbali saranno notificati ai trasgressori nei prossimi giorni. Una parte delle telecamere è stata intanto ricollocata nei punti più critici della città, individuati grazie alle attività di monitoraggio più recenti.

Nel mirino soprattutto l’abbandono di rifiuti ingombranti come mobili e materassi, oltre al fenomeno dei conferimenti illeciti che si spostano da un quartiere all’altro, e persino dai comuni della provincia verso il territorio palermitano.

## Controlli rafforzati tra il Mercato ortofrutticolo e Villa Igiea

La Polizia Municipale, affiancata dalla Polizia Provinciale, ha intensificato la vigilanza nell’area del Mercato ortofrutticolo e nella fascia che va da Monte Pellegrino a Villa Igiea. In questa zona sono state condotte tre operazioni di bonifica da parte di Rap, mentre gli agenti hanno effettuato circa 70 accertamenti tra presidi fissi e mobili.

I controlli hanno portato alla contestazione di 35 sanzioni a carico di cittadini sorpresi a conferire i rifiuti in orari non consentiti. Ogni violazione comporta una multa da 333 euro.

Il sindaco Roberto Lagalla ha commentato i dati parlando di un fenomeno “ancora diffuso” che “continua ad assorbire ingenti risorse della Rap, sottraendole ad altri servizi essenziali per i cittadini”. Il primo cittadino ha aggiunto che “deve finire il senso di impunità di chi ritiene di poter trasformare strade, piazze e periferie in discariche a cielo aperto” e che l’amministrazione “non abbasserà la guardia”.

Sulla stessa linea il comandante della Polizia Municipale Angelo Colucciello, secondo cui i dati “confermano l’efficacia delle azioni intraprese”. Nei prossimi giorni, ha annunciato, i controlli si estenderanno anche al centro cittadino e alle borgate marinare.