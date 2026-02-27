Cinema in musica il 30 marzo al Teatro Politeama: evento benefico per donare una cucina alla Caritas

Acquistare una cucina ed allestirla nei locali adiacenti al salone parrocchiale del Santuario Maria Santissima del Carmelo ai Decollati, in corso dei Mille a Palermo, ad uso dei volontari della chiesa e della Caritas che supportano le persone in condizione di fragilità.

È con questo nobile obiettivo che l’Associazione Freedom presieduta da Salvo Melia ha organizzato l’evento “Dare del bene fa bene! Cinema in musica, omaggio ad Ennio Morricone”, in programma nella serata di lunedì 30 marzo, dalle ore 19, in uno dei luoghi simbolo di Palermo, il Teatro Politeama, in Piazza Ruggero Settimo.

Ispirandosi alle parole del missionario laico Biagio Conte, simbolo di solidarietà e amore verso gli ultimi, e venendo a conoscenza delle difficoltà particolare di circa 60 persone aiutate dalla Caritas nella suddetta Parrocchia, il direttore artistico Melia ha scelto di organizzare un evento benefico di alto livello artistico a supporto degli ultimi.

“Grazie alla bellezza della musica e degli artisti di livello che hanno scelto di prestare la loro arte per questa causa- racconta l’organizzatore Melia- vogliamo poter regalare la possibilità a circa 60 persone che si trovano in grande difficoltà di poter fruire di una cucina in cui poter preparare o riscaldare i loro pasti. Abbiamo dunque pensato ad un costo simbolo del biglietto per fare in modo che i palermitani possano partecipare numerosi all’evento e dimostrare di essere comunità in aiuto degli ultimi”.

“Un’iniziativa meravigliosa che accogliamo con grande gratitudine- dichiara Don Angelo Di Pasquale, che insieme ai volontari della Caritas e della parrocchia assiste circa 180 famiglie, di cui 60 persone, racconta, in grandi difficoltà- Ad oggi ci occupiamo quotidianamente della distribuzione di alimenti alle persone che versano in condizioni di precarietà, e solo in alcune occasioni organizziamo pranzi e cene di comunità con pasti che asportiamo. Avere una cucina a disposizione sarebbe di grande aiuto, soprattutto per le persone che versano in condizioni di estrema povertà e che, dove abitano, non hanno possibilità nemmeno di riscaldare i pasti”.

Presentato dalla giornalista Nadia La Malfa, “Cinema in musica, omaggio ad Ennio Morricone” vedrà in scena la Sicily Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Di Bella, la voce soprano Federica Foresta e il tenore Luigi Milazzo, e la voce narrante dell’attore Nicola Dessole.

La serata sarà inoltre arricchita dalle coreografie- con costumi che richiamano, di volta in volta, musica e film presentati- dalle coreografie evocative di Simona Mulia, eseguite dalle ballerine Sophia Melia, Giulia Viola, Martina Asta e Carola Corso. Contestualmente, saranno inoltre proiettate su un grande schermo le scene originali dei capolavori cinematografici scelti.

Il più grande cinema italiano ed internazionale verrà dunque raccontato al pubblico attraverso la musica, la parola, la danza e le arti visive, per una causa importante: realizzare una cucina come simbolo di vicinanza e speranza ai concittadini che hanno più bisogno.

L’evento è organizzato dall’Associazione Freedom in partenariato con Farmacqua.

Biglietti disponibili in prevendita on line: https://www.ticketone.it/eventseries/cinema-in-musica-omaggio-a-ennio-morricone-4079023/

È inoltre possibile prenotare i biglietti anche telefonando, nell’orario dalle ore 9 alle ore 13, allo 091- 8486294.