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Eruzione Etna, chiuso lo spazio aereo del settore B2 fino alle 19

di Redazione Web
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L’Etna torna a far paura. Il dipartimento regionale di Protezione civile ha attivato la fase operativa di allarme per il vulcano, dove è ritenuta alta la probabilità di fontane di lava. Interdetta la zona sommitale.

L’attività eruttiva ha già avuto ripercussioni sui cieli siciliani. La società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura del settore B2, corrispondente alla nuvola aerea a sud del vulcano, fino alle ore 19 locali.

Da quel momento e fino alle 21, i voli in arrivo allo scalo catanese saranno comunque limitati a cinque all’ora, per consentire ai controllori di gestire in sicurezza il traffico aereo nella zona interessata dalla cenere.

Ai passeggeri in partenza o in arrivo viene raccomandato di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. La situazione resta in evoluzione e sono attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.

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