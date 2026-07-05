In escandescenza dopo il turno di notte chiude paziente in una stanza: medico ricoverato in Psichiatria

Momenti di forte tensione questa mattina alla guardia medica di via Malta, a Caltanissetta, dove è stato necessario l’intervento di polizia, carabinieri e personale del 118. Al centro della vicenda un medico che, al termine del turno notturno, avrebbe dato in escandescenza.

Secondo una prima ricostruzione, il professionista si sarebbe rifiutato di visitare una paziente arrivata in guardia medica per un malore, chiudendola all’interno di una stanza. Ad accorgersi dell’episodio e a dare l’allarme sarebbe stata la collega entrata di turno per il cambio, che ha subito contattato il 112.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine insieme a un’ambulanza del 118. Il medico è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, dove, stando a quanto si apprende, avrebbe continuato a mostrare segni di agitazione.

Dopo la valutazione dello psichiatra di turno, il sanitario ha infine accettato di essere ricoverato volontariamente nel reparto di Psichiatria della struttura.