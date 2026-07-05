Cronaca

Palermitano ruba cavi elettrici da una proprietà privata, scoperto e arrestato dai carabinieri

di Redazione Web
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I Carabinieri della Compagnia di Cefalù, nell’ambito di un servizio perlustrativo mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato un 45enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

L’attenzione dei militari della Sezione Radiomobile, in località Sant’Ambrogio, è stata attirata da un autocarro con la targa parzialmente coperta da un panno. Al momento del controllo, all’interno del cassone sono stati trovati numerosi cavi elettrici.

I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il materiale era stato sottratto poco prima da un terreno privato, dove l’uomo si era introdotto dopo aver tagliato la recinzione perimetrale. La dinamica dei fatti è stata confermata anche dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presente nell’area, che ha ripreso tutte le fasi del furto.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Termini Imerese ha convalidato l’arresto del 45enne.

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