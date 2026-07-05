Cronaca

Tamponamento sulla Palermo-Mazara del Vallo, traffico bloccato

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

A causa di un tamponamento che ha coinvolto due veicoli leggeri tra il km 0,000 e il km 4,000, lungo la A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, in direzione Mazara del Vallo, al momento si registrano code e rallentamenti. Lo scontro non ha causato feriti.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

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