Tamponamento sulla Palermo-Mazara del Vallo, traffico bloccato

A causa di un tamponamento che ha coinvolto due veicoli leggeri tra il km 0,000 e il km 4,000, lungo la A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, in direzione Mazara del Vallo, al momento si registrano code e rallentamenti. Lo scontro non ha causato feriti.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.