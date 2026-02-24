Caro voli, prorogato il bonus regionale: sconti fino al 50% fino a luglio 2026

Dopo le proteste dei siciliani intenzionati a rientrare nell’Isola per Pasqua a costi più contenuti, sono arrivate prima le rassicurazioni dell’assessorato regionale ai Trasporti e poi il provvedimento ufficiale. Con decreto firmato dall’assessore Alessandro Aricò, il bonus voli è stato esteso per altri cinque mesi, fino al 31 luglio 2026.

La misura, che sarebbe scaduta a fine febbraio, resta in vigore senza modifiche sostanziali. Confermato lo sconto del 25% per tutti i residenti e quello del 50% per le categorie prioritarie. Invariati anche i canali per ottenere l’agevolazione: riduzione immediata acquistando i biglietti tramite le compagnie aderenti – Ita Airways e Aeroitalia – oppure rimborso successivo attraverso la piattaforma “SiciliaPei”.

L’intervento comporta uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro. Nelle prossime ore, le compagnie dovrebbero riattivare sui propri siti la finestra digitale per accedere al bonus, temporaneamente non disponibile per i voli programmati dall’1 marzo, circostanza che aveva alimentato malumori tra i viaggiatori, già alle prese con l’aumento dei prezzi in vista delle festività pasquali.

Le possibili novità allo studio

Se la proroga mantiene intatto l’impianto attuale, sul tavolo dell’assessorato si valutano alcune modifiche per il futuro. Tre le ipotesi principali.

La prima riguarda il portale “SiciliaPei”, che potrebbe essere superato a favore del solo sconto diretto, magari attraverso una nuova applicazione in grado di dialogare con le piattaforme delle compagnie aeree e semplificare la gestione delle richieste, oggi migliaia ogni mese.

La seconda proposta prevede l’aumento del tetto massimo del contributo per tratta: da 37,50 a 50 euro per la fascia del 25% e da 75 a 100 euro per quella destinata alle categorie prioritarie.

Infine, si valuta l’unificazione delle due aliquote in un’unica percentuale del 35% valida per tutti i residenti, soluzione che semplificherebbe il sistema ma ridisegnerebbe l’attuale struttura delle agevolazioni.

Il nodo Sicilia Express

Restano invece incerte le prospettive del “Sicilia Express”, il treno a tariffe calmierate attivato durante le vacanze natalizie. La replica per il periodo pasquale, data per probabile nei giorni scorsi, potrebbe non essere confermata. Una decisione è attesa a breve.