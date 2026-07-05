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Palermo, turiste inseguite e rapinate a Ballarò: presi i due aggressori

di Redazione Web
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Le hanno pedinate nel buio delle stradine di Ballarò, aspettando il momento giusto per colpire. Due turiste sono state aggredite alle spalle e rapinate mentre facevano ritorno nella struttura ricettiva dove alloggiavano, nel cuore del centro storico di Palermo.

L’episodio risale al 4 maggio, in via del Bosco. Secondo la ricostruzione della polizia, due giovani avrebbero agito in coppia, spingendo e strattonando le due donne fino a far cadere a terra una di loro.

Il bottino e la reazione della vittima

Ai due rapinatori è bastato poco per portare via telefono, documenti, una carta di credito e del denaro contante. Hanno tentato di strappare il cellulare anche alla seconda turista, ma questa volta le cose sono andate diversamente: la donna ha reagito con decisione, costringendo i due alla fuga.

Custodia cautelare per i due giovani

Le indagini del commissariato Oreto-Stazione hanno permesso di identificare rapidamente i responsabili: un 18enne e un 20enne, entrambi stranieri, oggi destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A incastrarli sono state le descrizioni fornite dalle vittime e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno portato al riconoscimento diretto da parte delle due turiste.

Il gip del tribunale di Palermo ha disposto la misura restrittiva con le accuse di rapina aggravata e tentata rapina aggravata.

Non è stato semplice rintracciarli: i due indagati risultavano avere domicili diversi tra Palermo e Licata, e gli agenti li hanno cercati per diversi giorni prima di individuarli. Sono stati infine condotti nel carcere dei Pagliarelli.

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