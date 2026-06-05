Da bene confiscato a spazio di quartiere: il 6 giugno la Festa della comunità di Cardillo

PALERMO – Un presidio di legalità che negli anni si è consolidato come motore di sviluppo sociale e culturale per l’intero territorio. Sabato 6 giugno, l’immobile confiscato alla criminalità organizzata in via Tommaso Natale 78E (zona Cardillo / Tommaso Natale, nella Settima Circoscrizione di Palermo) aprirà le porte alla cittadinanza per la “Festa della Comunità e del Volontariato”, una giornata dedicata all’incontro, al confronto e alla condivisione delle esperienze locali.

«Il benessere passa dalla certezza di sentirsi accolti e poter costruire legami significativi – dichiara Amelia Bucalo Triglia, presidente di Elementi APS – Elementi Creativi è lo spazio di comunità dove si contrasta la solitudine e la fragilità attraverso il teatro, la cultura, il gioco, lo sport, l’arte e il volontariato. La legalità si costruisce ogni giorno creando luoghi dove bambini, giovani, adulti e anziani possano sentirsi accolti, partecipare e costruire relazioni positive».

L’evento, promosso dall’Associazione Elementi APS e dalla compagnia del Teatro del Fuoco®, con il supporto del CeSVoP (Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo), rappresenta un importante momento di restituzione pubblica. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sul percorso tracciato in questi anni, durante i quali sono state coinvolte migliaia di persone tra bambini, famiglie, insegnanti e anziani della Settima Circoscrizione e dell’intera città di Palermo, offrendo un’alternativa concreta all’isolamento e alla marginalità sul territorio.

Il programma della giornata (ingresso gratuito)

Dalle ore 10.30 alle ore 13.00: Mercatino Solidale con abiti vintage, occasione di incontro e sostegno alle attività associative.

Dalle ore 17.30 alle ore 21.00: giochi con esibizioni dei bambini con parkour e lo spettacolo “Il Pianeta del Colore”, presentazione delle attività gratuite dell’estate rivolte a tutte le età.

Durante la festa sarà possibile incontrare formatori, artisti, educatori e volontari e prenotarsi alle attività gratuite estive ed ai laboratori annuali dedicati a grandi e piccoli di: teatro, dizione, mimo, parkour-kung fu, pittura, ricamo, inglese, giardinaggio, podcasting, costumi.

La partecipazione è gratuita.

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita conferma tramite WhatsApp al numero 329 6509941.