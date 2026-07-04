Coppia gay pestata da 3 africani a Palermo, scattano gli arresti

La Polizia di Stato ha individuato tre giovani ritenuti responsabili della violenta aggressione a sfondo omofobo compiuta lo scorso settembre ai danni di una coppia, colpita a calci, pugni e con l’uso di un taser. Il provvedimento arriva al termine di mesi di indagini condotte dalla Sezione Investigativa del Commissariato “Oreto – Stazione”.

Il pestaggio risale al 18 settembre, nei pressi dell’incrocio tra via Roma e via Da Procida. Le due vittime, mentre facevano ritorno a casa, sono state circondate da un gruppo di giovani.

L’aggressione si è sviluppata in due fasi distinte, con un’escalation repentina. Prima sono arrivati insulti e offese a carattere omofobo; subito dopo il branco è passato alle mani, colpendo la coppia con calci e pugni e usando anche un taser per bloccarla.

Determinanti per l’identificazione sono state le immagini di videosorveglianza riprese nella zona, esaminate nel dettaglio e incrociate con i racconti e gli elementi forniti dalle vittime stesse. Ha pesato anche la conoscenza approfondita che gli agenti hanno del contesto criminale che gravita in quell’area della città.

I tre indagati sono un tunisino di 21 anni, considerato l’esecutore materiale e la componente più violenta del gruppo, e due presunti complici: un tunisino di 19 anni e un egiziano di 20. Per questi ultimi due il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Palermo: sono stati rintracciati rispettivamente nel capoluogo e nelle campagne di Petrosino, nel Marsalese.

Per il 21enne, ritenuto l’autore principale del pestaggio, è stata invece disposta la misura più severa degli arresti domiciliari. L’uomo risulta però al momento irreperibile: le ricerche da parte delle forze dell’ordine proseguono attivamente.