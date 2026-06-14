Tragedia in spiaggia, bambina di 7 anni muore dopo malore in mare

Una bambina di sette anni, originaria di Ravanusa, è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua nella zona balneare di Marianello, nel territorio di Licata. I soccorritori del 118 sono giunti sul posto e hanno tentato di rianimarla direttamente sulla battigia, senza riuscire a stabilizzare le sue condizioni.

Elicottero verso Caltanissetta: la piccola muore durante il trasferimento

La centrale operativa ha disposto l’invio di un elicottero del soccorso sanitario per trasportare la bambina all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La piccola, tuttavia, ha manifestato ulteriori complicazioni mentre il velivolo era ancora in volo, perdendo la vita prima di raggiungere il nosocomio.