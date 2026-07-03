Comunicati stampa

Ars, Schifani congela la “manovrina”: ennesima prova di debolezza. Controcorrente: “Non permetteremo giochi di palazzo sulla pelle dei siciliani”

di digitrend
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“Il rinvio a settembre delle variazioni di bilancio deciso dal governo Schifani è l’ennesima dimostrazione della paralisi di una maggioranza logorata dalle proprie beghe interne e dall’incapacità di governare la Sicilia”.

A dichiararlo è la capogruppo di Controcorrente all’Assemblea Regionale Siciliana, l’On. Jose Marano.

“Mettere la ‘manovrina’ in freezer non è una scelta tecnica – prosegue – ma una chiara incapacità di governare la Sicilia, a seguito del caos che regna sovrano all’interno del centro destra, preferendo la paralisi dell’attività legislativa piuttosto che alle urgenze dei siciliani”.
Il gruppo parlamentare di Controcorrente avverte: “Non faremo sconti a nessuno. Questa pausa estiva non serve a migliorare le norme, ma è l’anticamera di tatticismi di basso profilo. Non permetteremo che il tempo guadagnato venga utilizzato per intessere trame sotto banco, distribuire marchette elettorali mascherate da provvedimenti urgenti per tentare di calmierare i bollenti animi estivi dei deputati della maggioranza”.

“Sono talmente divisi tra di loro che non riescono a fare l’unica cosa che fino ad oggi li ha tenuti insieme, ovvero dividersi i soldi dei siciliani per mantenere il loro consenso sui territori. La Sicilia ha bisogno di risposte serie, di investimenti e di una programmazione trasparente, non di questi giochi di palazzo che umiliano l’istituzione regionale”, conclude la capogruppo di Controcorrente. “Vigileremo ogni singolo minuto da qui a settembre. Il nostro gruppo non resterà a guardare mentre si consumano accordi al buio. Se pensano di poter gestire il bilancio della Regione come un banchetto privato per placare gli appetiti dei singoli partiti, hanno fatto male i conti. In Aula troveranno un’opposizione ferma, rigorosa e pronta a denunciare ogni tentativo di utilizzo improprio dei soldi dei siciliani”.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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