Caldo e temporali insieme oggi in Sicilia: cosa aspettarsi nel pomeriggio

Caldo intenso e temporali in arrivo nel pomeriggio: la Sicilia si prepara a una giornata di forte instabilità atmosferica, con punte di +37°C nel trapanese e nel catanese e il rischio di nubifragi e grandinate sull’entroterra.

Le previsioni di oggi, martedì 30 giugno, segnalano un’intensificazione dell’instabilità nelle ore pomeridiane, con fenomeni che colpiranno in ordine sparso gran parte dell’entroterra isolano. I temporali, accompagnati da frequente attività elettrica, potranno interessare le zone interne tra il palermitano e l’agrigentino, il nisseno, le Madonie e i Nebrodi. Non si escludono inoltre sconfinamenti locali verso la costa meridionale, tra il trapanese e l’agrigentino.

Temperature ancora elevate, punte di 37 gradi

Sul fronte termico, il caldo non concede tregua: le zone più roventi resteranno il basso trapanese e la piana di Catania, dove i termometri potrebbero toccare o superare i +37°C. Lungo le coste i valori saranno leggermente più contenuti, ma il caldo si farà sentire maggiormente a causa dell’afa.

Il meccanismo alla base dei temporali pomeridiani è legato a una lieve flessione delle temperature in quota, combinata con un elevato CAPE, l’energia potenziale disponibile per l’attività convettiva. Questo favorirà l’innesco dei fenomeni sui rilievi interni nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, in modo irregolare ma diffuso su diverse zone, in maniera simile a quanto osservato nei giorni scorsi, con un probabile maggiore coinvolgimento anche dei rilievi interni messinesi e palermitani.

Le aree dove sono attesi i nuclei temporaleschi più intensi sono la fascia dei Sicani, il comprensorio agrigentino-nisseno e la zona interna compresa tra Sciacca, Menfi e il basso trapanese: proprio in questi settori non si escludono sconfinamenti dei fenomeni verso i litorali.

Gli esperti non escludono il rischio di locali nubifragi, grandinate nei temporali più intensi e colpi di vento. La situazione resta comunque transitoria: il sollievo dal caldo è atteso tra giovedì e venerdì, quando un break estivo dovrebbe portare un calo delle temperature su gran parte dell’Isola.