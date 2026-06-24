Allerta gialla in Sicilia: il meteo cambia da domani pomeriggio

Caldo e afa lasciano spazio a nuvole e primi tuoni: la Sicilia si prepara a un cambio di scena atmosferico, con un’allerta gialla diramata per l’intera giornata di domani.
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso l’avviso, valido su tutto il territorio regionale, in vista di un peggioramento delle condizioni meteo.
Il bollettino prevede precipitazioni isolate o sparse, soprattutto sotto forma di rovesci o temporali, concentrate nelle ore pomeridiane e serali. Le quantità di pioggia saranno nel complesso deboli, con punte localmente moderate nelle aree più esposte ai fenomeni.
A essere maggiormente coinvolti saranno i settori montuosi e le zone interne dell’Isola. Resta comunque attivo un campo di alta pressione subtropicale, che continuerà a garantire una stabilità di fondo su buona parte della regione.
Temporali in arrivo dalla tarda mattinata
Dalla tarda mattinata, però, l’atmosfera diventerà più instabile. Non si escludono rovesci e temporali sparsi, in alcuni casi anche di forte intensità.
Al mattino il cielo resterà sereno o poco nuvoloso su gran parte della Sicilia. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà nelle zone interne, dove sono attesi fenomeni temporaleschi anche moderati, con possibili sconfinamenti verso i tratti costieri settentrionali e ionici.
Sul fronte termico, i valori resteranno stabili e leggermente sopra le medie stagionali, con un calo previsto solo nelle zone più colpite dai temporali.
I venti soffieranno deboli e a regime variabile, con rinforzi settentrionali sui settori occidentali dell’Isola e occidentali sul Canale di Sicilia. Il mare si manterrà poco mosso o quasi calmo lungo le coste siciliane.
La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evoluzione della perturbazione, pronta ad aggiornare il quadro previsionale nelle prossime ore.
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