Droga, patenti false e ubriachi al volante: il bilancio dei controlli tra Balestrate e Trappeto

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e di controllo della sicurezza stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Partinico. Nell’ambito di un recente servizio straordinario di controllo del territorio, i militari delle Stazioni di Balestrate e Trappeto, supportati dai colleghi della Sezione Radiomobile e dai militari della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno presidiato le principali arterie stradali e le aree più sensibili del comprensorio.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri della Stazione di Balestrate hanno arrestato un giovane di 23 anni, nato ad Alcamo ma residente a Partinico, notato dai militari mentre si aggirava a piedi con atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione personale e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 272 grammi di marijuana e 6,2 grammi di ketamina, oltre a vario materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sul fronte della sicurezza stradale, gli equipaggi della Sezione Radiomobile hanno concentrato l’attenzione sulle condotte di guida più pericolose, deferendo in stato di libertà alla Procura della Repubblica due persone per guida senza patente con recidiva nel biennio: una donna di 40 anni nativa di Salemi ma residente a Partinico e un giovane palermitano di 29 anni residente a Monreale. Entrambi sono stati sorpresi al volante delle rispettive vetture nonostante fossero privi del titolo abilitativo.

Sempre nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, un cittadino di origini brasiliane di 27 anni, residente a Partinico, è stato sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza, poiché risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Complessivamente sono stati controllati 52 veicoli, identificate 88 persone ed elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada che hanno superato l’importo totale di 1.200 euro.