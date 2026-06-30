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Inseguimento contromano a Campofelice di Roccella: arrestata donna che violava i domiciliari

di Redazione Web
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I Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno tratto in arresto una 32enne del luogo, ritenuta responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

​La donna era già ben nota alle forze dell’ordine: solo poche settimane prima, infatti, i militari si erano presentati presso la sua abitazione per notificarle un’ordinanza di custodia cautelare che le imponeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Termini Imerese per il reato di atti persecutori commessi nei confronti di una parente. In quell’occasione la 32enne, andata in escandescenze per opporsi al provvedimento, aveva iniziato a inveire contro il personale operante; poi, impugnando improvvisamente la penna che sarebbe dovuta servire per sottoscrivere gli atti, aveva tentato di colpire ripetutamente al petto e alle braccia un militare. Solo grazie alla prontezza dei Carabinieri, capaci di schivare i fendenti e disarmarla, la situazione era stata ricondotta alla calma con il conseguente arresto in flagranza.

​Un precedente grave che non è bastato, tuttavia, a mutarne la condotta. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri l’hanno infatti intercettata nuovamente a bordo della propria autovettura, accertando che si trovava a una distanza inferiore ai 1.000 metri dalla vittima, violando così apertamente le prescrizioni a cui era sottoposta.

​All’alt intimatole dalla pattuglia, l’indagata ha scelto ancora una volta la via della resistenza ed anziché fermarsi, ha premuto con forza sull’acceleratore dandosi a una precipitosa fuga. Ne è nato un concitato inseguimento tra le vie del comune palermitano, nel corso del quale la conducente ha messo in atto reiterate condotte di guida pericolosa per l’incolumità pubblica. Nel disperato tentativo di seminare gli uomini dell’Arma, la 32enne ha imboccato più volte alcune strade contromano, effettuando sorpassi azzardati e tentando a più riprese di ostacolare la marcia dell’autovettura di servizio.

​La fuga si è conclusa poco dopo grazie alla freddezza e alla professionalità dei militari operanti, che sono riusciti a bloccare il veicolo e la donna in totale sicurezza.

​L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, il quale ha disposto nei confronti della 32enne l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

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